María Lydia Solano: “Hay una confianza en el sistema bancario nacional”

TEGUCIGALPA. El crecimiento de los depósitos, préstamos y de otros indicadores en el sistema bancario nacional reflejan no solo la confianza del público, sino también la solidez del conjunto de instituciones financieras que operan en el país.

La directora ejecutiva de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba), María Lydia Solano, resaltó que “hay una confianza del público muy grande en el sistema bancario nacional”.

¿Hay solidez del sistema bancario pese a los rumores y crisis existentes?

Puedo asegurar que el sistema bancario se encuentra sólido, solvente, con indicadores de crecimiento sanos y con una actitud muy afable a apoyar el crecimiento económico. El aumento de los préstamos es otro indicador de la solidez del sistema bancario que de agosto del año pasado a esta fecha se han acrecentado un 19.7% y esto se indica en todos los sectores de la economía, con una mora controlada de un 2.5%. Hay también un crecimiento en los depósitos del 11.9%, todo esto ha permitido que a pesar de que se está creciendo en préstamos se cuenta con una liquidez de alrededor de 145,000 millones de lempiras que están a la disposición de las personas, microempresarios y empresarios de mayor tamaño para financiar el crecimiento del país.

¿Cuáles son las principales lecciones que ha dejado a la banca la pandemia del covid-19?

En la pandemia lo que nosotros realmente aprendimos es en primer lugar a ocuparnos de todos los sectores de la economía. Trabajamos en conjunto un programa de garantías complementarias; después de la pandemia tuvimos a los fenómenos de Eta y Iota y nuevamente vimos que era necesario ayudar a ciertos sectores, a los que habían sido afectados y allí fue necesario hacer uso de recursos de largo plazo para poder reestructurar. En esta oportunidad con el fenómeno meteorológico Julia, ya la Comisión Nacional de Bancos y Seguros sacó una norma que nos permite reestructurar créditos en el área de la banca de personas, créditos de vivienda y también del agro, me imagino que ya se están haciendo los análisis individuales para poder ver cuál es el alivio que requieren. Esa lección aprendida no la vamos a olvidar, siempre vamos a estar pensando en que lo más favorable para el cliente es darle el tiempo para que tenga la oportunidad de que pague y no estresarlo para que tenga que cerrar el negocio.

¿Cómo evitar y contrarrestar las campañas de desinformación contra los bancos en el país?

El tema de la desinformación a través de las redes sociales es algo que afecta a todos. Hay que caminar con las armas disponibles, todos los bancos y la Ahiba estamos en las redes sociales, tenemos seguidores y cuando una campaña de desinformación se inicia nosotros la conocemos y tenemos la capacidad de analizar cuál es el interés malintencionado; lo que hacemos inmediatamente es informar la verdad.