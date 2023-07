“La invasión de 36,000 manzanas de tierra afecta la producción”: Mateo Yibrín

La economía hondureña no repetirá en 2023 los resultados de 2022. Los empresarios están preocupados por la ralentización económica derivada de una serie de factores internos y externos. LA PRENSA entrevistó al presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada ( Cohep ), Mateo Yibrín , sobre los resultados al primer semestre de este año y las perspectivas de cierre.

El BCH estima un crecimiento económico entre 3.5%-4% para 2023, ¿cuál es el análisis sobre esta proyección?

No creemos que se alcance. En la medida que se endurezcan las condiciones financieras internacionales, el riesgo país de Honduras continúe superior al de la región y las decisiones tanto de los diputados como del Poder Ejecutivo no generen certidumbre en los inversionistas, será difícil llegar a la meta de crecimiento económico, más cuando el consumo de los hogares está estancado y no se hace nada para dinamizarlo.

¿Cuáles son las razones para que no haya nueva inversión extranjera en el país?

La mala imagen de país como destino de inversión, la inseguridad jurídica que se genera cuando se toman decisiones sin el suficiente respaldo técnico o por motivación política, dificulta generar contratos comerciales y pone en riesgo las inversiones. Además, la falta de respeto a los derechos de propiedad, racionamientos energéticos, infraestructura energética deficiente. También la inseguridad política que se crea cuando los funcionarios del Poder Ejecutivo y Legislativo permanecen en constantes confrontaciones y ataques impidiendo generar consenso y crear un ambiente favorable.

¿Cómo analiza el tema de las invasiones de tierra?

El gobierno organizó la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra el 6 de junio de 2023, hemos escuchado en los medios de comunicación que se han realizado ocho desalojos y liberado 500 manzanas, un avance insignificante si lo comparamos con las más de 36,000 manzanas invadidas, lo que es preocupante, pues ese proceso afecta la seguridad jurídica, la producción y exportación y la seguridad alimentaria del país.

¿Qué resultados considera que dejó la socialización de la Ley de Justicia Tributaria en el Congreso Nacional?

Dimos seguimiento a las audiencias públicas y hemos recabado que existen más llamados de advertencia de las organizaciones que participaron que puntos de respaldo al paquetazo, esperamos que la comisión de dictamen haya escuchado a todos los sectores e incluya las recomendaciones para convertir este paquetazo en una verdadera reforma fiscal tomando en cuenta el contexto económico nacional e internacional que vivimos.