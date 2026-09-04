Dólar hoy en Honduras: así se cotiza este viernes 4 de septiembre

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense se mantiene sin cambios frente al lempira este viernes 4 de septiembre, de acuerdo con el tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de Honduras (BCH).
Para esta jornada, la tasa de compra fue fijada en L26.8650 por dólar, mientras que la venta se ubicó en L26.9993. Ambas tasas permanecen en el mismo nivel registrado el jueves 3 de septiembre, por lo que la variación es de L0.0000.
El tipo de cambio oficial del BCH sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en el mercado hondureño. Sus variaciones pueden tener incidencia en actividades como las importaciones y las remesas que reciben miles de familias.
¿Dónde comprar dólares en Honduras?
El mercado cambiario hondureño es regulado por el Banco Central de Honduras (BCH), mientras que los bancos comerciales y las casas de cambio participan en la compra y venta de divisas para atender la demanda de sus clientes, entre ellos empresas y ciudadanos.
Los dólares pueden adquirirse a través de bancos autorizados y casas de cambio. También pueden recibirse mediante remesas familiares.
¿Cómo se calcula el precio del dólar?
El BCH publica diariamente el tipo de cambio de referencia para las operaciones cambiarias. La cotización establece los valores de compra y venta del dólar que sirven como referencia en el mercado nacional.
El Banco Central actualiza el tipo de cambio en las jornadas correspondientes, por lo que la cotización puede variar de un día a otro.
Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial.