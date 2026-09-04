Dólar hoy en Honduras: así se cotiza este viernes 4 de septiembre

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense se mantiene sin cambios frente al lempira este viernes 4 de septiembre, de acuerdo con el tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, la tasa de compra fue fijada en L26.8650 por dólar, mientras que la venta se ubicó en L26.9993. Ambas tasas permanecen en el mismo nivel registrado el jueves 3 de septiembre, por lo que la variación es de L0.0000.

El tipo de cambio oficial del BCH sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en el mercado hondureño. Sus variaciones pueden tener incidencia en actividades como las importaciones y las remesas que reciben miles de familias.