Enee anuncia preacuerdos con 8 empresas generadoras

Para el empresario y experto en el sector energía, Salomón Ordónez, el Gobierno a la par de las negociaciones de los 28 contratos de energía, debe asumir el pago de las deudas contraídas con los demás productores, que suman más de 50 compañías.

Si esos 28 contratos están en proceso de renegociación, entonces los otros 50 no tienen nada que ver con este proceso, sin embargo, les deben 10 meses.

No tiene sentido que estén castigando a aquellos que no tienen nada que ver con este proceso y no se les esté pagando, entre ellos está la mayoría de pequeños productores que están al borde de la quiebra.

No es correcto porque los productores privados no se ponen en la posición de ir produciendo energía conforme se vaya negociando.Insistió en que no es justo que las autoridades no estén cumpliendo los compromisos adquiridos respecto al pago mientras se desarrollan las negociaciones de contratos de producción de energía.

El también directivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada es del criterio que el estado a través de la Secretaría de Energía debe garantizar la seguridad jurídica a todos los inversionistas, incluso de otros sectores productivos.