Pago QR, una herramienta para la innovación comercial

Desde octubre pasado se hizo el lanzamiento de un sistema para aceptar pagos con código QR, sin tener que utilizar dinero en efectivo, tarjetas de débito o crédito y que fue diseñado para transformar las ventas. Se trata de Pago QR, una herramienta promovida por la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias ( Ahiba ) junto al Centro de Procesamiento Interbancario (Ceproban). Pago QR no requiere ser descargada como una aplicación adicional, sino que a través de la banca en línea de su institución de preferencia puede pagar de forma simple, segura y sin complicaciones. A la fecha solo 9 de los 15 bancos comerciales tienen disponible esta nueva forma de pagar montos hasta de 2,500 lempiras.

Los usuarios financieros en su calidad de pagador al ingresar a la aplicación del banco que le ofrece algún servicio pueden buscar y seleccionar la opción de Pago QR, luego ingresarán el monto a solicitar y seguidamente se mostrará un código de respuesta rápida que deberá de ser escaneado por el receptor para completar la transacción. Una notificación en las aplicaciones bancarias recibirán ambas partes, confirmando que la transacción fue realizada exitosamente.

Al ser completamente interoperable la citada herramienta no requiere que ambos usuarios tengan cuentas de depósitos en la misma entidad bancaria, por lo que la transacción se hará sin problema alguno. Un dispositivo electrónico con acceso a internet y la cuenta bancaria ligada a la misma es todo lo que se necesita para usar Pago QR a nivel nacional. En relación a la seguridad de adoptar esta forma de pago se garantiza debido a que utiliza tecnología de encriptación al igual que autenticación avanzada sin poner en riesgo los datos de los usuarios.

“Si yo tengo la banca en línea de mi banco me va a salir un logo de Pago QR, lo voy a abrir y preguntará cuál es la cuenta que quiero ligar y al hacerlo me voy con ese potente instrumento a comprar”, detalló la directora ejecutiva de la Ahiba, María Lydia Solano. Agregó que “al usar Pago QR no tengo que estar metiendo un número de cuenta, el Documento Nacional de Identificación (DNI); lo que queremos es que la población se adueñe de que este es un medio de pago gratis que sustituye el dinero, hasta 2,500 lempiras”.

El presidente de Ceproban, Gustavo Raudales, destacó que un aspecto clave del Pago QR es su capacidad para promover la inclusión financiera. “Hoy en día abrir una cuenta bancaria es más fácil que nunca, lo que significa que pequeños, medianos y grandes negocios en cualquier rincón del país podrán ofrecer este medio de pago a sus clientes”, indicó.