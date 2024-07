¿Cuántos meses tiene la TPM de estabilización?

La Tasa de Política Monetaria (TPM) es la variable más importante para el sistema financiero de Honduras. En los últimos años ha generado un amplio debate interno y externo por la decisión del Banco Central de Honduras (BCH) de mantenerla en 3% desde el 27 de noviembre de 2020.

Son 42 meses los que acumula sin ajustarse la TPM, que es la tasa rectora del BCH.

Un informe del Banco Central revela que entre enero de 2019 y noviembre de 2020 la Tasa de Política Monetaria se revisó en seis ocasiones y se redujo de 5.75% a 3%.

En el periodo 2005 y 2020, la tasa más alta de la TPM correspondió a julio de 2008 cuando aumentó a 9%. En ese periodo la Tasa de Política Monetaria fue revisada en 35 oportunidades.

Las autoridades del Banco Central de Honduras han anunciado que la TPM se mantendrá sin cambios con el objetivo de mantener las tasas de interés, sobre todo la activa, para abaratar el costo de los préstamos.

Manuel Bautista, expresidente del BCH, explica que la TPM es una tasa de señal de mercado con la que el Banco Central le indica a las instituciones financieras cuál es la tendencia de las tasas de interés activas y pasivas.

“Cuando el BCH no la utiliza no manda ninguna señal de mercado y no funciona como mecanismo de control de inflación”, agrega.

Bautista dice que al aumentarse la TPM las instituciones financieras deben incrementar las tasas de interés y bajo ese mecanismo restringir la demanda y parar la escalada inflacionaria. Agrega que “en el 2022 no se movió la TPM y la inflación fue de 9.80%, siendo la inflación el impuesto que más restringe el ingreso de las familias”.

Entre enero 2021 y julio 2024, la tasa de interés activa ha oscilado entre 11.30% y 13.72% anual, en promedio, para préstamos en moneda nacional. Para créditos en moneda extranjera ha variado entre 3.94% y 9.23%.