Contrato de Cehsa tiene un incremento del 60%, pero la ley permite hasta el 25%

Todavía hay muchas dudas referente a los 18 contratos que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) revisó con los generadores privados.

Así lo considera Mario Zelaya, presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras (Cimeqh), organización que participó en la jornada de socialización convocada por el Congreso Nacional.

Zelaya pormenorizó en una serie de interrogantes que se desprenden principalmente sobre el contrato renegociado con la empresa Comercializadora de Electricidad Centroamericana de Honduras (Cechsa). Aquí sus valoraciones:

¿Cómo avanza el análisis de las adendas que prepara el Cimeqh?

Se está trabajando, revisando la información que nos facilitaron y se van a entregar algunos comentarios y recomendaciones a la Comisión de Energía antes que los diputados regresen a las sesiones ordinarias. Lo que hay que valorar es que las cosas se están haciendo durante el día, a puertas abiertas, se está brindando la información, se está dando la oportunidad de opinar, de manifestarse sobre el tema.

¿Cree que con los dos acuerdos de generación que no están operables podrán traducirse en un ahorro para la Enee al aprobarse las adendas?

En realidad, tanto como ahorros habría que ver porque se tiene la duda esencial, por ejemplo, del momento en que va a comenzar a operar con gas la planta de Brassavola las estimaciones que se muestran en las tablas, las proyecciones que mostraron y entregaron están basadas en cálculos generando con gas, pero esta planta va a empezar con diésel y habría que conocer realmente cuál es la expectativa de tiempo que tienen para comenzar a operar con gas realmente. En definitiva, hay una disminución en los costos esencialmente de los contratos que están operativos, lo que se espera que sean trasladadas a las tarifas.



¿Será adecuado y rentable la generación energética con gas a través de la central Brassavola operada por Cechsa?

El gas es más económico que diésel, el tema es que todavía no se tiene el suministro de gas, no se tiene la infraestructura para poder gestionar la planta de gas y ellos tienen que trabajar en todo esto, no sé si van a traer barcazas, si van a habilitar una estación de suministro de gas, si el trasiego de gas lo van a hacer con tanques cisterna, todo esto es una logística que al día de hoy no está operativa y funcionando de esa manera. Las estimaciones que se presentaron es que está generando con gas, pero no va a comenzar con gas, sino que lo hará con diésel y va a operar puede ser seis meses, un año o más dependiendo de qué tan rápido se muevan, consigan los permisos, hagan las inversiones que tengan que hacer.



¿Qué otras consideraciones fueron planteadas por el Cimeqh acerca del contrato de Cechsa?

Más que irregularidades lo que quedan son dudas en el sentido si estaba o no estaba cancelado el contrato, habría que ver la documentación, no se puede decir a ciencia cierta y se tiene que revisar. La otra duda es que en la Ley de Contratación del Estado que indica que las modificaciones en los contratos no pueden ser más allá del 25% de lo contratado y en el caso de Cechsa el porcentaje de incremento es casi del 60%, se cambió la ubicación del punto de generación donde estaba contratado de Trujillo a Villanueva y también se cambió la tecnología de generación. Hay varios temas que es importante que la Enee los aclare, según explicó el ingeniero Erick Tejada ellos están dentro de ley. Las modificaciones a la Ley General de la Industria Eléctrica les permite haber hecho esos cambios; nosotros no somos jueces para poder determinar si están en lo correcto y quedan esas interrogantes.