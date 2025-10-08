¿A cuánto ascienden las reservas internacionales de Honduras en 2025?

El Banco Central de Honduras (BCH) informó sobre un notable aumento en las reservas internacionales netas acumuladas durante 2025, alcanzando niveles sin precedentes.
Hasta el pasado 6 de octubre, el saldo ascendía a 9,878.2 millones de dólares, cifra que representa la cobertura de 6.3 meses de importaciones de bienes y servicios, cuyo promedio mensual ronda los 1,568 millones de dólares.
De acuerdo con los registros del BCH, las reservas aumentaron en 479.5 millones de dólares respecto al 25 de septiembre, cuando el monto era de 9,398.7 millones.
En comparación con el cierre de 2024, cuando el saldo era de 8,049.2 millones, el incremento acumulado llega a 1,829 millones de dólares.
La más reciente misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI), que realizó la cuarta revisión del acuerdo vigente entre 2023 y 2026, reconoció este desempeño favorable.
En un comunicado publicado el 26 de septiembre de 2025, el organismo subrayó la coincidencia con las autoridades hondureñas sobre la necesidad de aprovechar el histórico aumento de remesas y los términos de intercambio favorables para continuar fortaleciendo las reservas y la posición externa del país ante un entorno internacional incierto.
La presidenta del BCH, Rebeca Santos, destacó que el FMI elogió el nivel alcanzado por las reservas internacionales, superiores a seis meses de importaciones, superando ampliamente los estándares internacionales.
Por su parte, el subgerente de Estudios Económicos del BCH, Juan Adolfo Matamoros, señaló que desde finales de 2024 se percibe una importante recuperación en las reservas, atribuida a la aplicación oportuna de políticas monetarias y cambiarias adecuadas.
Matamoros explicó que el incremento en los ingresos netos de divisas responde principalmente al repunte de las exportaciones de café, impulsadas por precios históricos en los mercados internacionales, así como al incremento de las remesas familiares.
Asimismo, mencionó que la menor presión en la salida de divisas, producto de un crecimiento más moderado en las importaciones, ha contribuido a estabilizar gradualmente el mercado cambiario.
“Gracias a estos factores, la posición externa del país es hoy mucho más sólida en comparación con los dos años anteriores”, concluyó el economista.