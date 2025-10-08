¿A cuánto ascienden las reservas internacionales de Honduras en 2025?

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El Banco Central de Honduras (BCH) informó sobre un notable aumento en las reservas internacionales netas acumuladas durante 2025, alcanzando niveles sin precedentes. Hasta el pasado 6 de octubre, el saldo ascendía a 9,878.2 millones de dólares, cifra que representa la cobertura de 6.3 meses de importaciones de bienes y servicios, cuyo promedio mensual ronda los 1,568 millones de dólares.

De acuerdo con los registros del BCH, las reservas aumentaron en 479.5 millones de dólares respecto al 25 de septiembre, cuando el monto era de 9,398.7 millones. En comparación con el cierre de 2024, cuando el saldo era de 8,049.2 millones, el incremento acumulado llega a 1,829 millones de dólares. La más reciente misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI), que realizó la cuarta revisión del acuerdo vigente entre 2023 y 2026, reconoció este desempeño favorable.