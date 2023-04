BCH busca controlar tipo de cambio al reactivar la subasta de divisas

“Con esto se estaba impulsando el mercado interbancario de divisas , en el cual paulatinamente se le fue reduciendo el requerimiento de entrega de divisas a los agentes cambiarios hasta llegar a un 100%; es decir, no tenían que trasladar nada de divisas al BCH , y por eso se suspendió las subastas”, dijo.

Considera que esta decisión conlleva un “mensaje dirigido hacia un tipo de cambio más controlado, un tipo de cambio que no va a dar más sorpresas. Eso es lo que está buscando el BCH, en otras palabras, el tipo de cambio se está volviendo el ancla nominal de la política monetaria”.

“Esto no va afectar en cómo está actuando el Banco Central, no afectará su funcionalidad. Seguirá supervisando el sistema de pagos, la cantidad de dinero que hay en la economía. No afectará en cómo se está comportando la inflación actualmente”, dijo. Pero Manuel Bautista, expresidente del BCH, tiene una posición contraria al Gobierno y a varios economistas.