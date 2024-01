Aumentos: nuevos precios de los combustibles en Honduras

De acuerdo con la estructura de precios de la Secretaría de Energía, la que estará vigente desde las 6:00 am del 22 de enero hasta las 5:59 am del próximo 29 de enero, la gasolina superior no superará el umbral de los 100 lempiras en San Pedro Sula. El galón se hallará en L99.58 al sumar el alza de L1.59.

Para la gasolina regular, el ajuste es de 54 centavos y el precio en bomba será de 86.69 lempiras el galón.

Las amas de casa que usan gas doméstico o queroseno para cocinar sus alimentos ahora pagarán más, pues el nuevo precio será de 79.14 lempiras el galón tras el ajuste de L1.28.