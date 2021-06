El 59% de las empresas del país opera con bajos niveles de ventas

TEGUCIGALPA

La reactivación económica avanza a paso lento y el 59.7% de las empresas todavía opera con un nivel bajo por las pocas ventas en general, mientras que el 10% cerraron definitivamente, informó Gabriel Molina, gerente de Empresas Sostenibles del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

Molina indicó que la mediana y la gran empresa han logrado sobrevivir con bajos rendimientos, sin embargo, el sector de las micro y pequeñas empresas es el más afectado, ya que continúan cerrando por los efectos prolongados de la crisis por la pandemia del covid-19.

“Puede estar abierto (el negocio), pero la gente no está comprando realmente, no hay circulante, no hay dinero. Además, los costos de las empresas en bioseguridad es alto, lo que se suma a los costos fijos y variables que tienen y ventas bajas”, detalló Molina.

Más allá de las cifras, la crisis desemboca en un problema grave de desempleo y pobreza para millones de hondureños que requieren soluciones concretas, explican economistas.

“Desde el año pasado se debió haber diseñado un plan de apoyo directo a las micro y pequeñas empresas con el objetivo de canalizar recursos crediticios que les permitan mantenerse en el mercado”, consideró el economista Hugo Noé Pino.

Además 1- Actualmente entre el 56% y el 85% de las microempresas cierran en el primer año.

2- El 29 de junio se realizará el Encuentro Nacional Empresarial, en el cual abordarán la crisis del sector tras la pandemia y los fenómenos naturales de noviembre del año pasado.

Otro apoyo importante sería orientar las compras del Estado hacia esas empresas.

El sector empresarial anunció que presentarán los resultados de un estudio sobre la situación actual de las empresas y el empleo el próximo 29 de junio en el Encuentro Nacional Empresarial (Enae).

De igual forma presentarán una propuesta de medidas concretas para mejorar el ecosistema empresarial para el desarrollo económico y social del país.

El enfoque principal será la microempresa, ya que es donde más empleos se concentran en Honduras, pero son poco competitivas y su productividad es baja. La idea es que se vuelvan más sostenibles en el tiempo, puesto que “es donde más cierres hay”, según Gabriel Molina.

La falta de formalización de las empresas es uno de los factores, pero “sí le queremos apostar a que el empresariado crezca, a que haya más empleo, tenemos que hacer que la empresa informal se vuelva formal”, consideró Daniel Fortín, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT).