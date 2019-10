La ley de telecomunicaciones, que data de 1994, frena competitividad

SAN PEDRO SULA.

El bajo desempeño de Honduras en tecnología, habilidades y capacidad de innovar, que evaluó el Foro Económico Mundial (WEF) para el Índice de Competitividad Global 2019, evidencia los grandes desafíos del país frente a la industria 4.0.

De las 141 economías analizadas por el organismo internacional, Honduras siguió en el puesto 101 respecto al estudio de 2018.

“La competitividad de la economía es una precondición para alcanzar todos los demás objetivos económicos y sociales”, dijo la Fundación Eléutera.

Sobre el pilar de la adopción de las tecnologías de la información, la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia (CDPC) elaboró el año pasado un estudio sectorial sobre la ley de telecomunicaciones.

“Establecimos que contamos con una normativa totalmente obsoleta que data del año 1994 y que todavía no ha sido reformada o creada una nueva ley, la cual pueda abrir o estrechar las brechas que existen para la competitividad”, refirió el comisionado presidente de la CDPD, Alberto Lozano Ferrera.

Comentarios del Cohep “Honduras tiene grandes retos en capital humano, innovación, capacidad de recuperación y agilidad, características definitoria ante la 4.0”.

Según el estudio, pese a que a nivel de comercialización sí hay competencia, en inversión no es el caso. “Eso quiere decir que la inversión que realizan versus a la que captan en ingresos no es proporcional; por tanto, la calidad de servicio no refleja los precios que están ofertando”, indicó Lozano Ferrera.

A criterio del comisionado presidente de la CDPC, para que el país sea competente ante la 4.0, es preciso una plataforma tecnológica en la cual no solo sirva para tener una mejor comunicación, sino mejor la calidad de educación, de forma que haya mecanismos robustos para hacer comercio electrónico, robótica y otras tecnologías disruptivas e innovadoras.

El rector de Unitec y Ceutec, Marlon Brevé, comentó que dicha universidad está dispuesta a contribuir a mejorar la competitividad del país por medio de la formación de profesionales competentes y emprendedores en distintas áreas.