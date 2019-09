Wall Street cierra en rojo, preocupado por posible juicio político a Trump

Nueva York, Estados Unidos

Wall Street cerró este martes en rojo, con los inversores preocupados por la posibilidad de que el Congreso de Estados Unidos inicie un juicio político al presidente Donald Trump tras informaciones que han salido a la luz recientemente.



Al término de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones de Industriales, principal indicador, bajó un 0,53 % o 142,22 puntos, hasta 26.807,77, mientras que el selectivo S&P 500 cedió un 0,84 o 25,18 enteros, y quedó en 2.966,60.



El índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan las principales tecnológicas, tuvo el mayor retroceso y cayó un 1,46 % o 118,83 puntos, hasta 7.993,63.



Wall Street aceleró pérdidas ante un comentario de la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, que dijo estar lista para iniciar un proceso de destitución a Trump y anunció una rueda de prensa más tarde.



Recientemente se ha conocido que el mandatario estadounidense bloqueó fondos de asistencia a Ucrania y que habría coaccionado a Kiev para que se investigase al ex vicepresidente Joe Biden y su familia.



"Si ese fuese el caso, en el que el presidente de Estados Unidos le pide a un Gobierno extranjero que lo ayude de alguna manera para conseguir puntos políticos, eso sería incorrecto", dijo Pelosi al ser preguntada sobre si iniciará un proceso de destitución, en un evento sobre política en Washington.



Según cálculos de los medios locales, 158 de los 235 legisladores demócratas de la Cámara Baja ya han hecho público su apoyo a un posible proceso de juicio político, conocido como "impeachment", y la líder demócrata necesitaría contar con 218.



En declaraciones desde la sede de las Naciones Unidas, Trump defendió hoy que la opción de iniciar un juicio político en su contra es "una caza de brujas".



Trump, quien asiste en Nueva York a la Asamblea General de la ONU, modificó este martes su primera versión, en la que negó que haya bloqueado fondos para Ucrania, y confirmó que lo hizo de manera temporal para forzar a países europeos, como Francia y Alemania, a que proporcionaran más fondos a Kiev.



Al parqué neoyorquino no le gusta la inestabilidad política, y menos teniendo en cuenta que los mercados bursátiles están en bonanza desde la elección de Trump.



Además influyeron las críticas del mandatario a China, ya que confió en poder lograr un acuerdo para frenar la guerra comercial que mantienen desde hace meses, pero advirtió de que no aceptará un "mal acuerdo".



En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas cerró en 57,29 dólares el barril; y al cierre de Wall Street, el oro subía hasta los 1.539,50 dólares la onza, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cedía al 1,646 % y el dólar se depreciaba frente al euro, con un cambio de 1,1017