Precios de café no cubren costo de producción

TEGUCIGALPA.

Producir un quintal de café de 46 kilogramos le cuesta más de 2,000 lempiras al caficultor, pero solo recibe un poco más de L1,000 en el mercado interno, según cifras oficiales. Es claro que los precios actuales no alcanzan para cubrir el costo de producción.

En las últimas semanas, el precio del quintal de café ha mostrado un aumento en el mercado mundial, al pasar de 90 a 110 dólares. Sin embargo, para la actual cosecha 2018/2019, que concluye en septiembre, no beneficia la mejoría que ha tenido el precio.“Hasta para la siguiente, ya esta cosecha se acabó y lo único que queda es terminar de exportar algunos cafés que ya estaban vendidos”, comentó Miguel Pon, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Café de Honduras (Adecafeh).

“De momento no se ven fundamentos para decir que el mercado subirá a los niveles que nuestros productores necesitan, que es al menos un mercado internacional a $135”, comentó. El alza es, principalmente, por noticias de mal clima en Brasil, que no es suficiente y, además, podría ser temporal. Por otra parte, se estima que las proyecciones del Instituto Hondureño del Café (Ihcafé) no se alcanzarán, en términos de que la meta era producir más de 10 millones de quintales y superar los $1,000 millones en ingresos.

Los exportadores prevén que solo se podría alcanzar entre 8.7 y 9 millones de quintales.