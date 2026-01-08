Arboleda revela sacrificios tras título con Olimpia y esto dijo de Marathón

Tegucigalpa, Honduras.

Arboleda nombró primeramente a Dios por el momento que vive en su carrera e hizo confesión sobre los regaños que le hace su esposa. Además, respondió sobre la actualidad de su exequipo, Marathón y contestó a lo que muchos lo tildaban como "merecido a ganar el título".

El delantero colombiano nacionalizado hondureño se mostró emocionado luego de ganar un nuevo título con el "Rey de Copas" y dio palabras de agradecimiento tras hacerse presente nuevamente con una anotación en estas instancias del torneo catracho.

El Olimpia nuevamente se coronó campeón en la Liga Nacional de Honduras tras vencer a Marathón en la gran final del torneo Apertura 2025. Los Albos vencieron por un global de 3-2 al Monstruo Verde, con un tanto incluido de Yustin Arboleda en la ida disputada en el Estadio Olímpico.

El atacante que firmó el 2-2 en la ida, acaba de renovar con el Olimpia y aun así, ya tiene la mente puesta en un nuevo campeonato por el peso de la camiseta. Arboleda también aprovechó para hablar sobre los sacrificios que les toca como jugadores, y que el aficionado no ve.

Cómo disfruta de esta copa: "Agradecerle a Dios por la bendición de podernos dar un título más, creo que no soy yo, la gracia de Dios que siempre honra a quien le honra. Ha sido un semestre muy difícil, con muchos altos y bajos, nos deposita en nueva final y nos da la bendición de poder ganarla".

Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

Campeones en Liga Nacional: "Contento, para eso nos preparamos. La mayor satisfacción que uno puede sentir como jugador es saber que comienzas una temporada y cuando llegas a este tramo, te sientes con la satisfacción de que cumpliste con el objetivo. Ahora a descansar, tratar de recuperarnos a los pocos días y ya comenzar a prepararnos".

¿Qué pasó con tu pierna? "Sentí un pequeño estirón, esperamos en Dios que no sea grave y que nos podamos recuperar".

Muchos decían que Marathón merecía ser campeón: "Hizo un gran semestre, al final fuimos los dos equipos más parejos del campeonato y hoy en la final se reflejó, tampoco fue que le pasamos por encima. Sabemos que se iba a definir por detalles, y nos tocó a nosotros, creo que Marathón hizo un gran trabajo, pero en el fútbol uno de los dos tiene que ganar".

Imaginabas ganar tantos títulos: "Mi esposa lleva la cuenta, ya son 17 en mi carrera, la verdad tengo palabras de agradecimiento para Dios, por que ha sido una carrera exitosa".

Consejos o regaños de su esposa: "Me regaña bastante, no le gusta que ande peleando en la cancha y bueno, ya me conoce, ya son casi 14 años estando juntos y ella es mi bendicion, Dios me puso una gran mujer en el camino, gran parte de mis triunfos son gracias a ella".

Aparición en las finales: "No soy yo, la gracia de Dios en mí. Yo trabajo y creo que él se encarga de lo demás, siempre habrá altos y bajos y el siempre me ha bendecido, me ha dado la oportunidad de estar en estos momentos y para uno como jugador eso es importante, porque te marcan en tu carrera y vida".

Acaba de renovar, ¿se miran como familia terminando el resto de su vida en Honduras? "Solo Dios sabe, siempre uno habla, porque tampoco tratamos de irnos mucho al futuro, porque es incierto, tratamos de vivir el presente. De siempre pedirle a Dios tomar las mejores decisiones por el bien de nuestra familia. Tuve la posibilidad de ir a otro lugar... acá nos sentimos muy cómodos".

Cuota pendiente con Olimpia: "Seguir ganando, sabemos que el fútbol cada día es más competitivo, exigente, creo que tanto la hinchada como la directiva, nosotros mismos como jugadores sabemos la exigencia que significa representar esta camiseta, lo que nos permite cada campeonato afrontarlo de la mejor manera".

La 40: "Una más en la vitrina, fue muy difícil por todo. Mucha gente piensa que nosotros no somos seres humanos, que somos máquinas, que no nos duele. A veces nos toca perder familiares y por nuestro trabajo no podemos estar cerca de ellos en momentos difíciles, pasamos altos y bajos en el día a día y eso hace parte de la fortaleza que como jugadores de fútbol tenemos que optar, de crear un carácter diferente".