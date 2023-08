Yustin Arboleda responde a las críticas y lo que dijo tras ganar el clásico

¿Conscientes de que las críticas vendrán con la eliminación en Copa Centroamericana?

Son normales en el fútbol, uno las recibe cuando te critiquen, pero todo tiene un límite. Este es un equipo que ha dado muchas alegrías durante cuatro años y medio, pero parece que pierdes un partido y es un desastre, somos los vigentes campeones de Concacaf, los actuales bicampeones nacionales y parece que nos menosprecian. Al final dimos un golpe de autoridad que no nos deben de dar por vencidos, nosotros trabajamos día a día, respaldamos a muerte al cuerpo técnico que tenemos. Lastimosamente perdiste un partido que te tiene dependiendo de un milagro. Para mí los milagros sí existen. Mientras haya un 1% de posibilidades, tener un 99% de fe. Primero, ganar el partido nosotros y si se nos da la posibilidad de avanzar, prepararnos.

Y si no, enfocarnos en nuestra liga. ¿Nos irá a doler? Por supuesto. Al final hay que entender que los primeros que le duelen una derrota es a nosotros que somos los protagonistas. Después, uno entiende el sentir del fanático. ¿Qué le puedo decir al seguidor de Olimpia? Gracias, porque independientemente de la circunstancia que está el equipo siempre lo está apoyando; a los verdaderos hinchas, no a los redes sociales. Los de redes sociales hoy en día te insulta, te escribe algo, pero uno debe hacer caso omiso a eso.

Había gente que te miraba fuera del equipo, ¿sentís que estás llamado para casos importantes?

La verdad es que tengo 13 años de carrera profesional y que alguien diga que me quiere o no en el equipo, al final cada quien toma la decisión y estamos en un país del que estamos libre de opinar lo que quiere. Es imposible jugar cuando estás lesionado, cuando he estado bien he sido importante para el equipo. A mí que alguien diga que tengo que estar o no, los únicos que toman las decisiones son el cuerpo técnico o la directiva. Después, lo que diga la gente me resbala, pero hay algo que hay que entender: la institución estará toda la vida, los entrenadores y los jugadores somos de paso. Si el día de mañana me toca irme de Olimpia, me iré agradecido con la institución. Y de alguna u otra forma, aunque a algunos no les guste, he sido importante de la rica historia de esta institución, seguimos trabajando día a día para seguir mejorando y estar a la altura cuando nos toque.