Ninrod Medina reacciona tras la derrota de Motagua ante Olimpia

“Hoy seguramente es la realidad, este juego es la realidad del Motagua, es así y hay que enfrentarlo como tal. Hoy se mostraron dos facetas muy claras, con bastantes ocasiones y haciendo un fútbol bastante práctico, pero nos mató el gol que nos cayó al final del primer tiempo por desconcentración”, expresó el estratega.

Y continuó: “El segundo tanto nos desdibujó en el complemento. No se tuvo mucha claridad. Es la realidad de hoy. El club venía mostrando cosas buenas y hoy también se mostraron pese al resultado. El primer tiempo, fuera del gol del Olimpia, tuvimos muchas ocasiones, llegamos y hubo una conexión buena en ataque. ¿Cuántas claras tuvo el Olimpia? No fue como que Rougier atajó cinco remates”, valorizó en primera instancia el técnico Ninrod Medina.

Y agregó: “Del arbitraje no vamos a hablar. Cualquier resultado, sea bueno o malo, siempre oculta situaciones que no estamos haciendo bien. Perder no está en el argumento de ningún equipo, hoy los goles de Arboleda nos puso una loza muy pesada, intentamos cambiarlo, pero al final no dio resultado. El rival también juega e hizo un gran partido. Nos vamos tristes porque teníamos una expectativa diferente y creíamos, por cómo veíamos trabajando, que el partido podría darse de una mejor manera”.

Ninrod también se refirió a Auzmendi, cuya confianza es mutua pero que “solo le falta meterla”. También lamentó que al argentino no le cayeran las situaciones con las que sí contaron sus compañeros. Respecto a por qué metió a dos defensas aún con el 2-0 en contra, Medina explicó.