Yeison Mejía explica por qué sí puede firmar contrato con Motagua

“Cuando me fui al Kansas City me fui como agente libre. Entonces no entiendo cuál es el problema. Yo no me fui en son de préstamo, nada. O sea, yo me fui libre y cuando me vine de allá, el Kansas City me dio mi finiquito”, agregó.

Con el fichaje de Yeison, ya son cinco las altas que tiene Motagua. Ya habían anunciado a Ricky Zapata, Carlos Argueta, Denis Meléndez y Luis Vega. Están por cerrar al extremo panameño. Tomás Rodríguez.

PALABRAS SOBRE SU LLEGADA AL NIDO

Yeison Mejía también explicó por qué se decidió a fichar por el Motagua y se mostró agradecido por la oportunidad.

“Agradecido con Dios por nuevamente estar en mi tierra. Agradecido con Motagua por abrirme las puertas de su institución. El motivo por el que estoy acá es porque Emilio me habló de su proyecto y eso fue lo que me motivó de venir acá”, dijo Mejía.

De momento la directiva de Motagua no se ha pronunciado oficialmente sobre esta polémica en torno a su nuevo jugador.