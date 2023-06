“Messi decidirá la semana que viene y aquí tiene las puertas abiertas”

“Messi se ha ganado todo el derecho del mundo a decir dónde ir, dónde acabar su carrera. Si Leo decide venir, tiene las puertas abiertas a nivel de fútbol. Tengo cero dudas de que nos va a ayudar mucho. A partir de ahí, el tema contractual ya no es de mi incumbencia. Decidirá él la semana que viene y ahora hay 200 hipótesis. Al final decidirá él su futuro y aquí tiene las puertas abiertas, no hay más debate”, ha dicho Xavi en una entrevista a Mundo Deportivo .

“Leo también es un líder natural, se adaptaría perfectamente a las circunstancias, ha sido capitán de este club, ha sido el mejor jugador de la historia y evidentemente de este club. No habría ninguna duda, insisto y repito, por el entrenador tiene las puertas abiertas al 100 por 100”, ha añadido.

Además, ha asegurado que la panificación deportiva no está supeditada al argentino y que sino viene “no cambia nada”. “Yo he sido muy claro con él, con la dirección deportiva, con Mateu, con Jordi todavía hasta que termine su contrato. Con el presidente también hemos hablado de las piezas que creo que faltan y no tiene nada que ver. Se incorpore Leo o no. Es independiente de eso”.

EL REEMPLAZO DE BUSQUETS

Xavi ha reconocido que le gusta Bernardo Silva, pero ha dejado claro que es jugador del Manchester City . También se ha referido a Martín Zubimendi y Joshua Kimmich, dos futbolistas en la agenda del FC Barcelona para cubrir la salida de Sergio Busquets.

“Necesitamos un jugador de mucho nivel en esa posición, si no nos costará competir el año siguiente. Kimmich tiene contrato, entonces ahí, si puede haber alguna puerta abierta, tendría que haber una negociación con el Bayern de Múnich. A Busi le preguntan y nombra a Rodrigo y a Zubimendi. A partir de ahí, nada más que hablar.”, ha afirmado.

Y prosigue: “Salen muchos nombres. Sale Rubén Neves, como sale Cancelo, como ha salido Gündogan, Bernardo Silva o Vitor Roque. Salen tantos que al final, contestar uno por uno no tiene sentido. Dependemos tanto, tanto de la situación económica... Puede que no podamos fichar lo que deseamos, esta es la realidad. La gente nos exige la Liga, la Champions, pero no estamos al mismo nivel que otros clubes. No estamos al mismo nivel económico que el City, el Bayern, el Madrid, o la Juventus. No podemos decir: queremos a este y lo incorporamos. Tenemos una situación de ‘fair play’ que nos condiciona absolutamente”, ha reflexionado.