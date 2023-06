Yeison Mejía amenaza con ir a FIFA: “Me siento discriminado por Real España”

"Estaba en el primer equipo del Kansas City, pero como no tenían cupo de extranjeros en el primer equipo me dejaron seis meses en el segundo, en junio me iban a dar el contrato del primer equipo, pero no fue así y lo importante es que tenía el mercado de aquí Honduras. Fue una bonita experiencia, aprendí muchas cosas allá", comentó.

"Esta decisión no es por el tema del dinero, la verdad es que quería estar acá en Motagua, ya quería cambiar de aires, Emilio Izaguirre me habló del proyecto", confesó Yeison.

"Nadie se está haciendo la víctima, me siento ofendido y discriminado de la forma en que Real España me está tratando, haciéndome ver como si estuviera incumpliendo un contrato y es todo lo contrario de lo que esperaba del Club Deportivo Real España, donde me están faltando a mi dignidad y menos de la Liga Nacional donde ni siquiera conozco al Licenciado Galindo y que antes de haber dado una constancia como la que dio debió haber escuchado mi versión, ya que no es digno de leer mi contrato donde quedé desligado completamente del Real España. Si es necesario ir a FIFA voy a ir a denunciarlo por faltarme el respeto y a mis derechos como jugador".

Yeison Mejía concluyó diciendo que respeta mucho a La Máquina por todo lo que le dieron en dicha etapa.

"Fui claro con el presidente Elías Burbara, lo cual se lo hice saber a él, estoy agradecido con él porque no voy a hablar mal de un equipo que me dio de comer por dos años, esto no pasa por el tema del dinero, tomé la decisión de venir a Motagua porque quería estar acá, quiero aspirar a estar en la Selección y dar el salto al extranjero, aquí se me pueden dar esas cosas", destacó.