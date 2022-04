¿Quién lo invitó a la reunión?¿Regresa al Marathón? Las palabras de Yankel Rosenthal

- SE PRONUNCIÓ DESPUÉS DE LA REUNIÓN -

“Creo que las palabras más sensatas que dijo el alcalde es ‘si la dirigencia hace una muestra de hermandad y de actividad deportiva, que los guerreros están en la cancha y no entre las directivas’. Aquí no hay enemistad, ahí me viste abrazado con Elías Burbara, he sido amigo de Mateo (Yibrín) toda mi vida, o sea, ¿por qué va a haber enemistad entre aficionados? hay que transmitir ese mensaje, ustedes los medios es muy importante que lo transmitan y volvamos al estadio. No había nada más bonito en la juventud nuestra podíamos ir a estadios llenos porque no hay ambiente más bonito que eso”, dijo después de la reunión.

Yankel Rosenthal, que sigue aportando al Marathón, pero de forma individual y por ende pasa pendiente de lo que sucede en el entorno de la entidad sampedrana aseguró que asistió a la reunión porque se lo pidió el alcalde Roberto Contreras.

“Platicando con el alcalde me dijo ‘es importante tu punto de vista porque hay muchos marathones que recuerdan cuando fuiste presidente’ y por eso decidí venir porque sí me molestó mucho la actitud de los aficionados en el partido de este último sábado. No es a eso que se va al estadio, ahí se va a disfrutar y a ver buen fútbol. No había mejor clásico que Marathón-Real España, siempre hubo rivalidad pero no en las graderías”, dice de forma enérgica.

Para el directivo esmeralda ambas aficiones deben estar siempre en el estadio para los clásicos.

“Es un reglamento FIFA que tiene que haber por lo menos un 5% de la afición del equipo visitante, o sea, tienen ese derecho, ustedes lo ven en todos los partidos de la Champions League y en todo el mundo, que siempre hay un sector para la afición visitante, entonces, prohibir la entrada a la afición visitante puede se el detonante de la violencia”.

Consultado si se tienen que castigar a los barristas, fue tajante.

“Los castigos son función de la Comisión de Disciplina, pero estar señalando gente sin tener la tecnología para identificar a los aficionados es conflictivo. Todos los equipos grandes tienen tres o cuatro barras entonces ¿a cuál vas a castigar?. El dicho nuestro aquí en Honduras es ‘unos a la bulla y otros a la cabuya’ y hay gente que le gusta incitar a la violencia. Si tienen identificados plenamente a la gente que causó los disturbios, que los castiguen, no importa de qué equipo sea”.

Yankel Rosenthal, ganador de cuatro títulos de Liga Nacional con el monstruo verde como presidente, desde hace varios meses está pendiente de cada una de las decisiones del club y su voz es escuchada y la toman en cuenta al momento de decidir. Influyó en el regreso de Manuel Keosseián.

“Estamos cerca de eso (clasificar a la liguilla), ganar uno o dos partidos nos pone en área de clasificación y ya una vez clasificados es otro torneo. Tengo mucha confianza en el profesor Keosseián, conoce la institución, es de la casa y conoce todo el ambiente que rodea el Marathón; tengo fe que el equipo va a estar dentro de los seis clasificados”, adujo.

“Se me consultó pero es de la casa y siempre tiene mi voto de confianza. Sí, creo que todavía podemos estar dentro de los seis clasificados”, concluyó diciendo cuando se le preguntó si fue parte en la decisión del regreso de Manuel Keosseián al club sampedrano.