Xavi se olvida de Barcelona: el impensado grande de Europa que lo busca para que sea su entrenador

El entrenador catalán no tuvo ni opciones de quedarse en el Barça y Joan Laporta decidió que era el momento de cambiar de dirección técnica en el banquillo culé. Ahora, Xavi busca una nueva oportunidad para volver a dirigir.

El estratega de 44 años ha expresado claramente que no tiene intención de volver a dirigir en España, abriendo la puerta a nuevas oportunidades en el extranjero. Y una de esas opciones podría llevarle a Old Trafford, donde la presión sobre el actual entrenador, Erik ten Hag, no para de crecer.

El periódico británico Daily Mail explica que Xavi Hernández ya ha empezado a negociar términos y condiciones para fichar por el Manchester United. Así pues, el considerado club más grande de Inglaterra, el que tiene más títulos de la liga inglesa, es quien querría llevarse el entrenador catalán.

Representantes del Manchester United se han puesto en contacto con Xavi en al menos dos ocasiones en las últimas semanas. A pesar de que Ten Hag logró salvar su puesto la temporada pasada al ganar la FA Cup, su desempeño actual no convence. El equipo red se encuentra en la duodécima posición de la Premier League, con solo 11 puntos tras ocho partidos, lo que ha elevado la presión sobre el neerlandés.