Hansi Flick, extasiado tras goleada del Barcelona al Bayern y avisa al Real Madrid

El entrenador del FC Barcelona , Hansi Flick , ha asegurado este miércoles, tras derrotar al Bayern Múnich en la Champions League (4-1) , que el conjunto azulgrana no tiene que “pensar en el pasado, sino mirar al presente” porque este equipo puede “lograr muchas cosas” si mantiene su actual rendimiento.

Partido vs Bayern

“Estoy súperfeliz de estar aquí. Creo que no hay que pensar en el pasado, hay que vivir el presente. El equipo es muy joven, de gran calidad, con excelentes futbolistas. El equipo está preparado y es capaz de jugar bien. Hemos recuperado a De Jong, Gavi, Fermín... vamos paso a paso”.

En paz con la afición

“El pasado me interesa poco. El pasado no se puede cambiar. Hay que mirar hacia delante. Soy feliz aquí. Me gustan las personas, el club, los jugadores... la pasión que se percibe. La calidad de los aficionados es especial. Se siente. Es algo precioso. Lo disfruto mucho. Pero también sé que eso es una enorme responsabilidad. Lo más importante es trabajar en lo que queremos conseguir, y es lo que hacemos. Tengo un equipo excelente, muchos expertos que confían en este camino”.

Carácter del equipo

“El primer gol ha llegado tal vez demasiado pronto. El Bayern tiene excelentes jugadores. Pero mis futbolistas tienen alegría por jugar. Y tienen mucha calidad, también los jóvenes. Lo dan todo por el club, todos están orgullosos por llevar esta camiseta. He dicho muchas veces lo que siento por La Masia y se queda corto. La unión que hay en los jugadores es sensacional, y eso me da mucha alegría”.

Pedri

“Está allí para todo. Tiene una gran calidad. Le gusta jugar, se divierte... Lo hace fácil, es bonito ver cómo juega”.

Equipo

“Me gusta hablar de todos los jugadores. Todos han estado bien. Lewandowski, Koundé, Iñigo... todos han hecho un excelente trabajo. Y Pau lo mismo, con sólo 17 años”.

Juego

“Estrechar espacios, intensidad... hay que mejorar la posesión del balón que hoy no ha sido del todo nuestro”.