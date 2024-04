¿Le guarda rencor? La respuesta de Xavi sobre Dembélé y le deja mensaje

El Barça afronta el encuentro en el estadio Olímpico de Montjuic con una pequeña ventaja 3-2, pero Xavi afirmó que no pueden salir solo a defenderla frente a un PSG que irá con todo.

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández , aseguró este lunes que no son “un equipo que especule” cuando el martes se enfrente al París Saint-Germain en la vuelta de cuartos de final de la Champions League.

“Tenemos que hacer las cosas muy bien, porque es un equipo que te va a presionar. Visualizo un partido muy parecido al de la ida, es la Champions, es el París y es un partido en el que no especularán”, avisó el técnico azulgrana.

“No he visto ningún equipo de Luis Enrique que no haya salido al ataque y mucho más mañana que van perdiendo de un gol. Si no han especulado en toda la temporada, mañana menos”, añadió Xavi, convencido de que su rival saldrá con todo a por el partido.

Entre dos equipos a los que les gusta tener la pelota, Xavi augura un partido “muy difícil para los centrocampistas”, aunque mostró su confianza en sus medios Ilkay Gundogan y Pedri.

“Será complicado, pero si tanto Pedri como Gundogan tienen espacio y tiempo, tenemos mucho ganado”, aseguró.

“Tenemos cierta ventaja, pero va a ser un partido muy difícil, aunque tenemos muchas ganas y la oportunidad es muy grande”, insistió Xavi.

El Barcelona no alcanza unas semifinales de Champions desde 2019, por lo que “es una oportunidad muy grande para el club”.

Por ello, el entrenador del Barça pidió el apoyo del público: “Montjuic tiene que ser una caldera. El PSG nos hará sufrir en algunos momentos. El escenario no es el mismo (que el Camp Nou), pero seguro que la afición hace que se parezca mucho”.