Xavi le responde a Luis Enrique y deja contundente mensaje sobre Mbappé

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández , no quiso entrar este martes en polémicas con su homólogo del PSG, Luis Enrique, al que calificó de “grandísimo entrenador” y “magnífico” técnico, en la víspera de enfrentarse a él en la ida de cuartos de final de la Champions League.

”Lo he visto. Es Luis Enrique. Lo conocéis. Tengo muy buena relación personal. Todo el respeto. Es uno de los mejores entrenadores del mundo y tiene un equipo hecho para ganar la Champions. Los dos buscamos lo mismo. Podemos presumir que Luis Enrique, Pep, Arteta y nosotros somos ADN Barça. Cuatro entrenadores con ADN Barça en cuartos de Champions. Los dos buscamos lo mismo, este ADN Barça que nos identifica y nos enorgullece”, comentó.

Y agregó: “Tengo muy buena relación con él. Los dos buscamos exactamente lo mismo. No me busquéis por aquí porque no hay ninguna polémica”.

Xavi considera que el Barcelona, que no gana la Champions desde 2015 cuando él era jugador y Luis Enrique dirigía al club catalán, llega a esta eliminatoria de cuartos de final en un gran momento.

“Es un reto, una responsabilidad. He visto al barcelonismo con mucha ilusión, por la calle. Hay muchas ganas de ver al equipo, llegamos en el mejor momento de la temporada, compitiendo muy bien, con los futbolistas motivados. Eso me hace pensar en positivo”, estimó.

“Delante tenemos a un súper equipo, uno de los mejores equipos de Europa, hecho para ganar la Champions, y con un entrenador que para mí es magnífico, uno de los mejores. Imagina la dificultad, pero como entrenador es un reto y para los futbolistas sobre todo”, puntualizó.

Frente a él tendrá especialmente a Kylian Mbappé, la estrella del PSG, pero Xavi prefirió no personalizar.

“Está Mbappé, pero también Dembelé, Kolo Muani, Vitinha y así toda la plantilla del París Saint-Germain. Obviamente el goleador de su equipo es Mbappé, habrá que estar más que nunca en el plano defensivo, evitar transiciones y ser agresivos. Sobre todo las vigilancias, en esas transiciones el París es uno de los mejores equipos del mundo”, alertó.