El defensor hondureño Wisdom Quaye recibió este martes la terrible noticia de ser sancionado por dopaje por la FIFA tras haber dado positivo de clostebol tras el partido eliminatorio entre Estados Unidos y Honduras del pasado 2 de febrero en Minnesota.

“El señor Quaye, futbolista hondureño de 24 años, dio positivo por clostebol al término de un partido de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 disputado el pasado 2 de febrero”, informó el organismo rector del fútbol mundial.

Y añadieron: “El clostebol es una sustancia no específica, incluida en la categoría S1 de la Lista de Prohibiciones 2022 de la AMA (anabolizantes) y que, por tanto, también está prohibida por el Reglamento Antidopaje de la FIFA”.

Horas después de la información, el defensor Wisdom Guaye del Real España no se contuvo y se desahogó mediante sus redes sociales ya que siente que ha recibido críticas.

“Resulta que ahora soy el drogadicto cuando en mi ignorancia lo único malo que hice fue aplicarme una pomada para cicatrizar una herida”, comenzó señalando el lateral derecho de 24 años de edad.

Y siguió: “Dios sabe porque pasan las cosas y lo dejó en sus manos. Me considero un guerrero luchador que no se arruga ante nada y a la vez muy perseverante.”

Pese a la dura noticia, Quaye no baja los brazos y señaló que espera volver más fuerte que nunca cuando concluya su castigo el 1 de agosto del 2023.

“Esto no me hará flaquear ni dudar de mi capacidad. Me toca masticar y tragar, pero el tiempo no se detiene y voy a volver mucho más fuerte y más inteligente. Esto que me pasa hoy no se lo deseo a nadie”.