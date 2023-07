¿Quién es el culpable? Wilmer Velásquez habla del mal momento de Honduras

“Es un tema que está en cartera hoy en día. Lógicamente que cuando los resultados no son los esperados por una nación que espera mucho, los comentarios seguramente serán negativos. Es importante mantener la calma, hay que hacer un buen proceso. Esto de la Copa Oro servirá para lo que pueda hacer Honduras a corto y mediano plazo”, contó a LA PRENSA el Matador.

Para Wilmer, ver el bajo nivel mostrado por la Bicolor, debe ser un análisis profundo para encontrar las fallas y no cortar la rama por la parte más débil. El Matador aconseja a los futbolistas también deben poner de su parte y no culpar de todo al adiestrador.

“Es lo que tenemos y todos somos culpables de los malos momentos que pasamos en el fútbol porque formamos parte como jugadores, pero nos gustaría que los muchachos lo puedan hacer bien. Obviamente que los resultados no se dieron y los procesos generacionales cambian. Si nos vamos a Costa Rica, pasa un momento complicado, no es fácil, pero que se tomen las mejores decisiones para que el fútbol vaya en alza”, explicó Wilmer.

Velásquez defiende la gestión de Diego Vázquez. Dice que no sólo él es culpable del fracaso de la Bicolor, pues en la cancha quienes responden son los jugadores y si estos no dan el ancho, tampoco se puede hacer magia.

“No solo es la cuestión de entrenador porque escucho que todos dicen, Diego, Diego, pero hay que ser agradecido en la vida. Yo no soy Motagua, soy Olimpia, pero tenemos que reconocer el trabajo que Diego ha venido haciendo en los equipos que han sido muy bueno, lamentablemente se encontró con un nivel muy bajo en la Selección. No he conocido un ser humano, desde que estoy en el fútbol, que trabaja para hacer mal las cosas. Muchas veces lo más fácil es cortar la rama por la más frágil y allí todos señalan a Diego”, afirmó.