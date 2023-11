Fredd y Giselle, ganadores de la Vuelta Ciclística de El Heraldo 2023

El campeón de la Vuelta Ciclística El Heraldo para esta edición 2023 de la categoría Élite es Fredd Matute, competidor número 15. Este pedalero recorrió 132 kilómetros en la categoría Élite de hombres. Ganó la competencia en el tiempo 3:28:59

Llegó escoltado hacia la meta y fue recibido entre serpentinas, aplausos y ovaciones del público.

De fondo sonaba el épico himno “We are the champions”, de la extinta banda Queen.