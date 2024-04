Futbolista del Barcelona se encara a un aficionado: “Última vez que me llamas tonto”

Sin embargo, este lunes se vivió una polémica escena con el defensor Iñigo Martínez del Barcelona y un hincha que increpó al jugador llamándolo “Tonto”.

Este hecho hizo que el futbolista del conjunto azulgrana se enfadara mucho y mismo que se ha viralizado en redes sociales al protagonizar la escena con el hincha.

Iñigo Martínez se bajó de su carro en curso y encaró al aficionado: “Última vez que me llamas tonto”, fue lo que dijo el central que ha venido siendo titular en el equipo de Xavi.

“Es la última vez que me llamas tonto, la última. La última vez que me insultas. Y tu amigo lo mismo. ¿Has oído o no? La última. Y no vayas de chulo”, le dijo el defensa del Barcelona al joven.