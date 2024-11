Vasco Aguirre hace confesión sobre dos jugadores de Honduras y anuncia a tres titulares de México

La agresión sufrida en Honduras

Lo que queda en el pasado ahí lo dejo, yo siempre miro para adelante, nunca para atrás y no lo voy a hacer ahora, centro mi energía en el partido de este martes.

¿El dueño de la portería?

Hoy por hoy no hay dueño en la portería, todos estos partidos van enfocados a elegir 23 jugadores para el Mundial, todo, todo, si vamos al final four o no, si vamos o no a la Copa Oro, todo tiene en la mira de mi parte, para el Mundial. No hay dueño de ninguna índole. A veces no me fijo en los momentos de los jugadores en sus clubes, sino en verlos en situaciones complicadas, favorables, hablar con ellos, todo eso.

Partido de vuelta

No cometer errores sobre todo, cometimos un par que nos condenaron, un partido igualado, con poquitas ocasiones de gol, hay que cuidar los detalles, en eso estamos siendo muy escrupulosos en los entrenamientos, a veces me la impresión de que nos da lo mismo tirar un centro que encarar, hacer una pared. Nos falta hacer esa interpretación del juego.

¿Qué pasa si quedan eliminados?

Acá solo nos estamos jugando el pase a un torneo y al final four de una competición que es joven, que no existía cuando yo andaba por aquí, es atractivo estar ahí, sería algo duro de asimilar quedar fuera, pero de momento no estamos pensando en eso. Pensamos en calificar, hacer un buen partido, darle vuelta.

Mensaje a la afición mexicana

La afición de Toluca quiere mucho a su equipo, a su selección y el mensaje es que nos apoyen dentro del marco de reglamento, mostrando respeto al rival, como tiene que ser, no tengo ninguna duda que así será, creo mucho en la afición mexicana, siempre se ha portado a la altura, esta vez no será la excepción.

Tres titulares confirmados

Jugarán Jesús Gallardo, Alexis Vega y jugará César Montes.