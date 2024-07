Los millones que costará el VAR y cuándo llegará a la Liga Nacional de Honduras

Antes de cada inicio de temporada, siempre se realiza la misma pregunta: ¿cuándo llegará el VAR a la Liga Nacional de Honduras?, bueno, por ahora no hay una fecha, pero sí una respuesta concreta que acerca esta herramienta más que nunca a nuestro fútbol.

El presidente de la liga, Jorge Herrera, brindó detalles sobre cómo avanza la operación para implementar el Video Assistant Referee a los partidos de Primera División, teniendo en cuenta que países como Guatemala y Costa Rica ya lo están utilizando.

“El VAR depende de la certificación que haga FIFA, estamos esperando que vengan a dar la capacitación a los árbitros. No tenemos definido un patrocinador, pero sí hay ofertas, lo que pasa es que no tenemos la fecha en la cual va a iniciar ya que no tenemos la certificación”, dijo el jerarca en el programa Cinco Deportivo.