Valencia responde a Vinicius con fuerte comunicado y lanza acusación

El club, que no está personado en la causa y que no ha asistido a la comparecencia del jugador del Madrid, emitió un comunicado tras ver publicada “la presunta declaración” del brasileño y le ha recordado que su propio técnico, Carlo Ancelotti, cambió esa primera versión que ofreció al confundir los gritos de “tonto, tonto”, que sí realizó de manera mayoritaria la grada, con los de ‘mono, mono’

El Valencia CF mostró este jueves su “sorpresa, rechazo e indignación” ante la posibilidad de que en su declaración en la causa abierta por haber recibido insultos racistas en Mestalla el jugador del Real Madrid, Vinicius Jr. , los haya achacado a toda la grada y no a los tres investigados y le ha exigido una rectificación pública.

“El racismo no tiene cabida ni en el fútbol, ni en la sociedad, pero no puede combatirse con falacias, ni mentiras infundadas. Este tema requiere de la implicación de todo el mundo y el Valencia CF entiende que se ha de ser escrupulosamente preciso y responsable en este tipo de manifestaciones. No se puede catalogar a la afición valencianista de racista y el Valencia CF le exige a Vinicius Jr. que rectifique de manera pública su presunta declaración de esta mañana”, concluye el comunicado.

El jugador brasileño del Real Madrid, Vinicius Jr, que este jueves declaró como perjudicado en una causa por insultos racistas en el estadio de Mestalla, lo hizo también el miércoles en una causa similar que se instruye en Sevilla por hechos sucedidos en el estadio Benito Villamarín, según pudo saber la Agencia EFE por fuentes conocedoras de esa comparecencia.

Como ocurrió este jueves en la causa del juzgado de Instrucción número 10 de Valencia, el jugador brasileño declaró en la causa de Sevilla por videoconferencia e igualmente ratificó sentirse víctima de insultos racistas y se mostró dispuesto a reclamar judicialmente por los mismos.