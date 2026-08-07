Sufrió una terrible entrada en amistoso y se perderá la temporada en LaLiga

Madrid, España.

Los peores presagios que sobrevolaban en el Getafe desde la tarde del jueves se han materializado de la forma más cruel este viernes. El mediocampista Christantus Uchecz

De acuerdo con el reporte del diario AS, el volante nigeriano no podrá competir hasta el próximo año luego del patadón que sufrió el jueves en el partido amistoso que el conjunto azulón perdió contra el Mónaco (1-0).

Cuando el encuentro ya estaba por finalizar, el monegasco Mawissa intentó frenar la contra de Uche, pero le terminó destrozando la pierna con una fuerte entrada que lo dejó tendido en el campo por varios minuto, hasta que fue retirado por el cuerpo médico.