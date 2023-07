Tuca Ferretti habla de la falta que pitó Said y terminó en golazo de Messi

“No me queda ninguna duda, en las oportunidades generadas nosotros superamos al equipo rival por lo menos tres por uno, que no fuimos contundentes es otra cosa. Ahora, después lo que usted vio de fútbol, del gol de Messi, la participación de Messi, esto es otro rollo, es un súper jugador, fuera de serie y determina el partido con una especialidad que tiene, pero en 90 y tantos minutos si un equipo generó realmente oportunidades para ganar fue el mío”, insistía Ferretti.

“Yo no creo al decir que el partido estaba parejo, a lo mejor usted vio a Messi nada más, no vio 90 y tantos minutos. ¿Cuántas oportunidades de gol tuvimos? Si hubo un equipo que hoy, y así es el futbol muchas veces injusto, pero si fuera justo no tendría chiste este deporte, pero si hoy un equipo merecía ganar era el mío, definitivamente”, dijo Ferretti.

EL ARBITRAJE

También fue preguntado por esa polémica falta que sufrió Leo al borde del área y que sentenció el encuentro con su tiro libre al ángulo. El ‘Tuca’ no quiso ahondar esa situación ya que estaba muy lejos de la jugada para juzgar lo que había pitado el árbitro hondureño Said Martínez. Eso sí, manifestó que los silbantes se dejan presionar por ciertos futbolistas.

“La falta la marcó el árbitro, yo no tengo nada que discutir. Si fue o no fue, el árbitro marcó y gol de Messi, punto, se acabó el asunto”, respondió el DT.

“Nosotros debemos de saber que con ciertos jugadores los árbitros se pueden presionar tantito. Ahora, no sé, en la banda donde estoy es muy difícil. En la televisión hay cinco personas y repiten 15 veces y no se ponen de acuerdo, imagínese yo a 60 metros no puedo opinar si fue o no fue falta. El árbitro marcó y es gol de Messi”, cerró Ricardo.