Troglio habla de lo que dijo Rueda y defiende a José Mario Pinto

Partido ante el Vida: "Contento, creo que se hizo un excelente partido más allá de problema del gol inicial, no tuvimos en la sintonía ideal, pero después hicimos los méritos para terminar a lo mejor el primer tiempo con más ventaja e igual esta se confirmó en el segundo. En líneas generales fue un buen partido".

Mensaje a sus jugadores seleccionados: "El jugador de fútbol que se deprime no puede jugar en Olimpia y no puede jugar en la Selección tampoco, hay que seguir trabajando porque creo que viene lo más importante que es ir al Mundial".

Jugadores de equipo y de Selección, lo que dijo Rueda: "No creo que lo haya dicho por los jugadores de Olimpia, creo que no. Acá todos nombraron al pobre Pinto, quién le hizo en la era Vázquez el gol a Jamaica y el gol a Haití, fue Pinto o no. Ese día dijeron Pinto porque salió a los 40 minutos del primer tiempo, creo que son momentos, hay jugadores que les cuesta adaptarse un poco más que a otros, hay unos que no se adaptan nunca, hay algunos que aprovechan su oportunidad y otros no, yo pienso en los jugadores del Olimpia y han rendido en la Selección, inclusive Pinto que le han marcado como que esas palabras eran destinadas para él".

No estar en la Copa América: "Es que acá hay una equivocación. ¿Cuántas veces fueron a un Mundial? Tres veces, entonces el fútbol de Honduras no es que es una garantía de ir a los Mundiales. Acá qué ha mejorado en los últimos años en el fútbol hondureño, están mejorando algunas canchas y se empieza a ver mejores partidos de fútbol en las buenas canchas, en las malas canchas no.

Hace 15 años fueron a Mundiales seguidos. ¿Habían canchas buenas? No, había una excelente camada de jugadores que jugaban todos en Europa, era una camada de esas que sabe hasta jugar en el lodo, eso es así, son camadas. Ahora, hace un mes le ganaste a México, haciendo una llave espectacular, no pasando por las situaciones que ya sabemos.

Ahora jugaste ante Costa Rica, estamos parejos con ellos y fue parejo el partido y perdiste, así es el fútbol, el mismo partido lo pudiste haber ganado, pero al perderlo ya se olvida lo que hiciste hace un mes, así como se olvida que Pinto hizo el gol a Jamaica y a Haití.

A nivel centroamericano estás parejo, estás por debajo de México, pero vas a pelear, esa es la realidad. Si no se suben al tren cuando vienen las malas, es muy fácil subir en las buenas, si quieren ir al Mundial, el periodismo y la gente tiene que subirse, todos. Hay que entender que no fuiste a la Copa América y no al Mundial. El Mundial es lo más importante de todo".