Totenham se cansa y despide a otro técnico: ¡Solo estuvo 44 días!; el reemplazo

Londres, Inglaterra.

El Tottenham, club de la Premier League inglesa, confirmó este domingo la marcha del croata Igor Tudor como técnico, apenas un mes y medio después de su contratación.

Los ‘Spurs’, que se encuentran inmersos en la pelea por no descender, despidieron en febrero a Thomas Frank y contrataron a Tudor como entrenador interino hasta final de temporada, pero han decidido prescindir del croata tras solo 44 días, siete partidos y solo una victoria, ante el Atlético de Madrid (3-2), que no evitó su eliminación en la Liga de Campeones.

Tudor llegó como solución de emergencia para la recta final de curso, pero en sus siete partidos en el cargo, cinco de ellos de Premier League, no logró más que esa victoria y un empate.