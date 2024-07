Tota Medina lo habla: refuerzos de Marathón, Anangonó y la Copa LA PRENSA

Independientemente del rival, ese es el camino que tiene que buscar Marathón, ganar por goleada.

Tenemos que jugar, tenemos que tener buena idea de juego. Sin duda que la vara quedó muy alta en el torneo pasado. Nosotros necesitamos volver a asentar muchas cosas, es un trabajo donde vamos a iniciar desde cero, la exigencia va a ser grande debido a que terminamos el torneo de buena manera, a que llegamos a instancias finales donde hicimos un gran papel. Nos faltaron algunos detalles, pero para ello toca reivindicarse nuevamente y es un desafío. A su vez, también afrontar la Copa Centroamericana, otro torneo que demanda atención, que demanda mucha mucha energía y bueno, vamos a prepararnos para todo eso.

¿Va a cambiar mucho la idea táctica de este Marathón? ¿Hay una nueva idea con las incorporaciones?

No, estimo que vamos a potenciarnos mucho más de lo que venimos haciendo. Sin duda, la llegada de Juan, Ángel, Yeer, nos va a brindar la posibilidad de tener un recambio, de tener movimientos en el equipo a medida que vaya transcurriendo el torneo. A medida que se vaya jugando la copa, vamos a tener viajes de por medio, entonces necesitábamos hacer que el equipo se vea en ese aspecto con más variantes.

La llegada de Jeffrey, que también está ahí. Estamos a la espera de alguna incorporación más que nos está faltando, sobre todo en la zona defensiva, pero después la idea va a ser la misma. La idea va a ser siempre tener un buen criterio a la hora de jugar, ser agresivos y poder, sobre todo, reivindicar lo que hicimos el torneo anterior.

Esto del quinto extranjero, ¿también le beneficia para poder terminar de armar la idea o se queda como está Marathón?

Eso es relativo el tema del quinto extranjero. El equipo que no tenga presupuesto, aunque le pongamos 10 extranjeros, no va a tener presupuesto, cada uno va a evaluar después si es conveniente o no.En esa posibilidad de evaluar un quinto, seguramente que nos va a dar la posibilidad de no solamente incorporarlo, sino de trabajar mejor desde la liga. Siempre es la intención mejorar lo de aquí, a ser más competitivo a nivel local. Cuando digo local es a los jugadores propios de las canteras de los equipos.Entonces, es simplemente eso. Lo tomo como una posibilidad más, no como una necesidad más. Entonces quiero contar con jugadores siempre del club, siempre de la institución, que sean de aquí, del país. Después, si hay que recurrir a un extranjero, lo haremos, pero si no, si nos podemos arreglar y podemos solucionar con los de aquí, mejor.

¿Podría darse la incorporación también de Cristian Sacaza?

Son futbolistas que están solventando en el TNAF para poder volver a jugar porque ellos necesitan también mantener a su familia. Lo de Cristian, sin duda que estamos a la guardia de que se puedan pronunciar y que sea a favor de él, porque hoy el perjudicado es el jugador, más allá de todo lo que está sucediendo, de todos los argumentos que tengan uno o que tenga otro. El mayor perjudicado es el jugador que no puede cumplir su labor ni siquiera entrenando.

Entonces me parece que urge que resuelvan ese tema y sobre todo al futbolista, que es el que se ve más afectado por los ingresos, porque tiene que saber en dónde está parado, si va a poder ser parte de la plantilla. Nosotros, la verdad que estamos a la guardia de eso, lo estamos esperando.Siempre he hablado con Christian y poder contar con él en el plantel es lo que siempre le he manifestado. Esperemos poder, que se resuelva pronto para que él se pueda incorporar, para que él pueda seguir trabajando y sin duda ganarse un lugar, un espacio en el equipo. Así que si Dios lo permite, que se pronuncien rápido, será para nosotros una solución.