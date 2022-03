Torneo de reservas en Honduras da inicio con clásicos

Después de dos años este martes finalmente se reanuda el Torneo de Reservas en el fútbol de Honduras.

La primera fecha se jugará simultáneamente a las 3:00 de la tarde y contará con la participación de los 10 clubes de la primera división.

Los primeros desafíos de esta competencia juvenil darán inicio con tres clásicos vibrantes: Olimpia vs Motagua, Victoria vs Vida y Real España vs Marathón.

El campeonato se desarrollará con una fase de clasificación (dos grupos de 5) y fase de hexagonal final donde clasificarán los primeros tres clubes.

Se enfrentarán todos contra todos en dos vueltas.La fase hexagonal final se disputará con el mismo sistema de la fase previa, es decir, se jugará bajo el formato de todos contra todos a dos vueltas y de esta etapa saldrá el campeón y sub campeón del torneo.

El club que ocupe el primer lugar en la fase hexagonal será campeón. En caso de que dos o más equipos resulten con igualdad de puntos se deberán realizar dos juegos extras a visita reciproca para definir al monarca del torneo de reservas.