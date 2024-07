Kroos rompe el silencio tras polémica mano: “Me he contenido hasta hoy”

El juez no sancionó la falta penal a favor de los alemanes y la ‘Roja’ terminó por quedarse con el partido y posteriormente avanzar para ganar la final ante Inglaterra.

Días después de haber cuidado la Eurocopa 2024, el ya retirado Toni Kroos, se pronunció sobre la polémica mano que pudo haber cambiado la historia del encuentro.

Recientemente, el alemán en su podcast ‘Einfach mal Luppen’ reveló que se enojó cuando, al término del España-Alemania de cuartos de final de la Eurocopa, vio la mano de Cucurella.

El exjugador del Real Madrid avisó que se había “contenido hasta hoy” de hablar del tema -en el último capítulo había advertido que no lo haría-, afirmó que se siente “obviamente amargo en retrospectiva cuando ves el resultado completo o la importancia de un gol en ese momento”; aunque, al final, “lo único” que pueden hacer es “aceptarlo”.

“Eso significa que no estás tan enojado con el árbitro en ese momento porque no puedes juzgarlo de esa manera tú mismo. Por supuesto, luego presté atención al árbitro. Él opinó que ni siquiera tenía que mirarlo o el video árbitro opinó que debía decirle: ‘No tienes que mirarlo, no es una mano’”, recalcó.

El alemán, aunque admitió que no vio la acción de Cucurella en el partido, valoró que el árbitro del choque, el inglés Anthony Taylor, “al menos debería haberlo mirado”.

“Creo que el problema era: sabía que si lo miraba, tenía que darlo (el penalti). Y tuve la sensación de que él no necesariamente quería darlo en un juego como ese”, apuntó.

Y cerró: “En el campo confié erróneamente en él. Creo que al menos debería haberlo mirado. Pero creo que el problema es que sabía que si lo miraba, tenía que darlo”. “Los propios árbitros no saben al 100 por ciento cuál es la interpretación. Al final lo único que pudimos hacer fue aceptarlo”.