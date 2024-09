Barcelona destrozado: El tiempo que estaría de baja Ter Stegen tras grave lesión

Si se cumplen los peores pronósticos, el futbolista del FC Barcelona estaría alrededor de 8 meses de baja y prácticamente habría dicho adiós a la temporada 2024-25.

“¿El recambio para Ter Stegen?”, le preguntaron a Hansi Flick en rueda de prensa. “No me gusta esta pregunta justo después del partido. Primero hay que ver lo que pasa con Marc. Es nuestro capitán. Estoy muy triste con lo que ha pasado. Entienda que no quiera responder esta pregunta. No he podido hablar con Ter Stegen”, respondió el técnico azulgrana.