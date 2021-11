El boxeador hondureño Teófimo López reaccionó molesto tras perder la noche del sábado la pelea con el australiano australiano George Kambosos.

Su oponente dio el batacazo y conquistó el Hulu Theatre del Madison Square Garden de Nueva York, dejando muy tocado al boxeador catracho, nacido en Brooklyn.

”No me importa que me digan que soy un perdedor, no haré caso a ello, yo no voy a parar porque al final del día yo gané está pelea. Al final del día, soy un verdadero campeón”, comenzó diciendo Teófimo tras perder la pelea.

Y siguió atacando: ”El referee sabe que hoy gané, todo el mundo sabe que así fue No creo que fue una pelea cerrada, yo gané 10 de los 12 rounds. Kambosos lo sabe, no sé que está pasando en este deporte”.

Ya un poco más calmado, Teófimo aprovechó para disculparse con sus seguidores.

-“Ahora regresaré a mi casa y pasar tiempo con mi familia, estaré con mi hijo con el que no he estado, nació hace apenas 11 días. Eso es lo que importa para mi, la familia. Estoy avergonzado, me disculpo hacia todos, los aficionados, quería ser una inspiración para ellos, para la nueva generación, pero creo en Dios y creo que esto pasó por una razón, no estoy asustado por eso ni tampoco triste”, puntualizó.

Kambosos ganó por 115-111 y 115-112 en dos tarjetas de los jueces para mejorar a 20-0, con 10 KOs. Un juez le dio la pelea a López 114-113.