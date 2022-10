“Tenemos una pequeña esperanza, pero está muy difícil”: Xavi sobre la clasificación del Barça en Champions

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, habló en conferencia de prensa previo al duelo ante el Bayern Múnich este miércoles por la Champions League sobre la posible continuidad en el certamen de su equipo.

El estratega del cuadro culé comentó que existe “una pequeña esperanza” de que los azulgranas no queden eliminados de la Liga de Campeones, aunque admitió que lo tienen “muy difícil”.

El Barcelona necesita que el Inter de Milán no gane mañana al Viktoria Plzen que ha perdido los cuatro partidos disputados, en un encuentro que se jugará antes del partido frente al Bayern Múnich, por lo que cuando empiece el mismo podría estar ya eliminado de la Champions League.

Comentó que, como ha ocurrido en los dos últimos partidos ante el Villarreal (3-0) y Athlétic Club (4-0), no concentrará a sus jugadores en un hotel, sino que todos han quedado citados en el Spotify Camp Nou, desde donde verán el partido del Inter.

“Tenemos una pequeña esperanza, pero está muy difícil, porque no dependemos de nosotros mismos. Estamos en una situación muy incómoda y hay muchos números de que no pasemos. El fútbol tiene estas cosas, a veces gana quien no se lo merece”, dijo Xavi Hernández.