Es figura del Real Madrid y confirma el fichaje de Mbappé con un desliz que es viral

“Pregunten al que lo ha anunciado. No he anunciado nada porque no tenía nada que anunciar. Si no lo he hecho es porque no tengo nada que anunciar. El día que tenga algo que anunciar, lo diré. Nunca me he callado. Siento decepcionarte, pero no tengo nada jugoso que anunciar”, le contestó Mbappé a un periodista con una sonrisa cuando le consultó sobre su posible fichaje por el Real Madrid.