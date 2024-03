Mbappé pone fecha al anuncio de su futuro y así reacciona al ser preguntado por Real Madrid

El jugador recalcó que si aún no ha anunciado nada “es por que no tengo nada que anunciar”, y recalcó que está centrado en lo que queda de temporada con su equipo, que aspira a ganar la liga y la copa francesas, y está en cuartos de final de Champions League .

“Usted sabe mejor que yo, ¿no?”, le respondió a un periodista sobre si ya tenía decidida su salida del PSG. “Pregúntale a el que lo ha anunciado. Nunca me he escondido, nunca he tenido miedo. Entonces, si tengo algo que decir, vendré y lo diré. Y muy fácilmente, porque no es algo grave, es solo que no tengo nada que anunciar”, insistió.

Preguntado acerca de si esa incertidumbre le afecta, con los rumores que lo ponen en el Real Madrid como su próximo destino, el delantero francés sonrió al escuchar y contestó con otra pregunta al periodista.