Tabla Premier: esto pasó con Tottenham y City cayó; confirmado el último descendido

Londres, Inglaterra.

El Tottenham Hotspur certificó su permanencia en la Premier League al imponerse por 1-0 al Everton en un encuentro decidido por el gol de João Palhinha antes del descanso en el último juego de la temporada en la liga inglesa. Los 'Spurs', que dependían de sí mismos para asegurar la salvación, cumplieron con su objetivo y continuarán una temporada más en la máxima categoría del fútbol inglés, aunque cerraron el curso en decimoséptima posición, solo dos puntos por encima del West Ham United, que descendió con 39. El único tanto llegó al borde del descanso tras un saque de esquina botado por Mathys Tel que el centrocampista portugués remató al palo en primera instancia, recogió su propio rechace y volvió a intentarlo, con el balón cruzando la línea antes de que la defensa pudiera despejar a tiempo.

Enfrente, el Everton, que no se jugaba nada en esta última jornada, apenas inquietó durante todo el partido y prácticamente no generó ocasiones de peligro. La única oportunidad clara llegó en el último suspiro, cuando Tyrique George se plantó ante Antonin Kinsky, que respondió con una parada salvadora para evitar el empate en la última acción del encuentro. Con esta derrota, el Everton cierra la temporada en decimotercera posición con 49 puntos, mientras que el Tottenham logra la permanencia y evita el descenso tras una campaña muy complicada.

Tabla de posiciones de la Premier League

En la cima las cosas no tuvieron la intensidad que se esperaba debido a que el Arsenal ya llegaba como campeón de la Premier League después de 20 de sequía. El equipo de Arteta gano de visita 2 -1 ante Crystal Palace y llegó a los 85 puntos. Mientras que el Manchester City perdió en casa 2-1 ante el Aston Villa y se quedó con 78 unidades. El United hizo lo suyo para ganar 3-0 al Brighton. Aston Villa y Liverpool confirmaron su clasificación a Champions League. Mientras que a Europa League se lograron meter: Bournemouth y Sunderland La mayor de las sorpresas es que el Chelsea no pudo ganar hoy ante el Sunderland y han quedado fuera de todas las competencias europeas. Quedaron en 10 mo con 52 puntos.

Los descendidos en Premier League