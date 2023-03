El golazo del “Pibe” Guevara en el clásico Real España- Marathón

La ley del ex casi nunca falla y este domingo no fue la excepción en el clásico sampedrano entre Real España vs Marathón por la jornada 13 del Calusura 2023 de la Liga Nacional de Honduras.

Transcurrían apenas tres minutos de haber comenzado el juego, cuando Selvin “Pibe” Guevara se encargó de abrir el marcador en el derbi de San Pedro Sula

Centro de Damin Ramírez, el defensor Devrón García rechazó la pelota y de volea sin pensarlo dos veces “Pibe” sacó un derechazo que se fue al fondo de las redes. El arquero Buba López se quedó sin reacción y solo lamentó la anotación.

Selvin Guevara lo celebró a lo grande ya que le marcó a su exequipo Real España.