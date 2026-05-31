Selección de Honduras se concentra en San Pedro Sula antes del amistoso contra Argentina

San Pedro Sula, Honduras.

Manos a la obra. La delegación de futbolistas de la selección de Honduras se reunió esta tarde en la ciudad de San Pedro Sula para enfrentar el partido amistoso ante la escuadra de Argentina.

La plantilla de jugadores catrachos emprenderán su vuelo mañana lunes 1 de junio rumbo a la ciudad de Houston en un vuelo directo San Pedro Sula-Houston.

La mayoría de futbolistas realizarán este traslado junto al grupo, mientras que únicamente cuatro jugadores se incorporarán directamente en territorio estadounidense.

No obstante, previo a su salida a suelo estadounidense, pese a las malas noticias que los jugadores Erick Puerto y Alenis Vargas aún no tienen la visa para poder ingresar al territorio de los Estados Unidos, ambos se hicieron presente a la concentración en el hotel de San Pedro Sula.