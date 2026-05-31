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Selección de Honduras se concentra en San Pedro Sula antes del amistoso contra Argentina

La Bicolor viajará este lunes a Estados Unidos para preparar el amistoso contra Argentina.

Selección de Honduras se concentra en San Pedro Sula antes del amistoso contra Argentina

La Selección de Honduras ya está instalada en San Pedro Sula para comenzar a preparar el amistoso ante Argentina.

 FOTO: Moisés Valenzuela
San Pedro Sula, Honduras.

Manos a la obra. La delegación de futbolistas de la selección de Honduras se reunió esta tarde en la ciudad de San Pedro Sula para enfrentar el partido amistoso ante la escuadra de Argentina.

La plantilla de jugadores catrachos emprenderán su vuelo mañana lunes 1 de junio rumbo a la ciudad de Houston en un vuelo directo San Pedro Sula-Houston.

La mayoría de futbolistas realizarán este traslado junto al grupo, mientras que únicamente cuatro jugadores se incorporarán directamente en territorio estadounidense.

No obstante, previo a su salida a suelo estadounidense, pese a las malas noticias que los jugadores Erick Puerto y Alenis Vargas aún no tienen la visa para poder ingresar al territorio de los Estados Unidos, ambos se hicieron presente a la concentración en el hotel de San Pedro Sula.

Alex Güity, Jorge Álvarez y Edrick Menjívar llegando al hotel de concentración de la Selección de Honduras en San Pedro Sula.

Alex Güity, Jorge Álvarez y Edrick Menjívar llegando al hotel de concentración de la Selección de Honduras en San Pedro Sula.

 (FOTO: Moisés Valenzuela)

Los futbolistas Cristopher Meléndez, Edrick Menjívar, Jorge Álvarez, Denil Maldonado; Jorge Benguché, Naid Güity, Alejandro Reyes y Dereck Moncada fueron algunos de los futbolistas que viajaron desde Tegucigalpa vía aérea. Luego un bus de la FFH los trasladó al hotel.

De los futbolistas legionarios que pudieron llegar a suelo hondureño fueron: Denil Maldonado, Kervin Arriaga, Dereck Moncada y Alanís Vargas.

Ya en la 'Ciudad Espacial', la escuadra hondureña continuará con los entrenamientos con el plantel completo hasta un día ante de la fecha del esperado compromiso.

El compromiso entre Honduras y Argentina está pactado para disputarse este sábado 6 de junio a las 6:00 pm en el estadio Kyle Field, en el estado de Texas.

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Redacción La Prensa
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redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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