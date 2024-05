El panorama de Honduras a un mes del debut eliminatorio, ¿Quioto regresa?

Luis Palma no estuvo por lesión y sin duda estará presente en la convocatoria oficial. El mediocampista Kervin Arriaga, descartado por decisión técnica, está realizando destacadas actuaciones en la MLS con el Minnesota United.

Luego de los pasados enfrentamientos en marzo contra Costa Rica y El Salvador, varios jugadores no estuvieron presentes por diferentes motivos.

La principal baja que tiene Honduras en estos momentos es Alberth Elis, el delantero del Bordeaux se encuentra en proceso de recuperación luego de sufrir un grave traumatismo craneoencefálico y estuvo en coma inducido desde el pasado 24 de febrero.

Fue dado de alta, no ha entrenador y sigue en observación. Bryan Acosta sigue lesionado y no ve actividad con el Gaziantep FK desde el pasado 21 de enero por la Liga de Turquía. Jorge Benguché se fue a jugar a la segunda división de Suiza y desde marzo no juega con Bellinzona.

Elison Rivas tampoco sigue en Águilas Doradas de Colombia y no está en el radar luego de su buena actuación ante México.

Podrían no estar presentes luego de la última convocatoria oficial: Harold Fonseca, Juan Delgado, Carlos Argueta, Carlos Pineda, José Mario Pinto, Jerry Bengtson, Darixon Vuelto y Douglas Martínez.