Exfutbolistas advierten a Honduras: “Jugar ahí es como hacerlo con asma”

Los ex jugadores de Marathón; Mariano Acevedo y Mario BerrÍos también rememoraron la goleada que les propinó el Toluca en 2009 y catalogaron como, “jugar ahí es como hacerlo con asma”.

Eso sí, los efectos con el pasar de los minutos del partido irán haciéndose sentir en los jugadores catrachos y hasta en el de los mismos aztecas. Varios ex futbolistas hondureños que tuvieron la experiencia de jugar en el Nemesio Díez relataron a Diario LA PRENSA lo que vivieron.

¿Le puede afectar la altura de Toluca a Honduras?

Erick Gallegos: “Hay que medir los esfuerzos, no se puede intentar correr todos los balones. Hay que hacer un partido inteligente, saber dónde esperar y en qué momento se puede realizar un ataque directo o una transición rápida, pero en ese tipo de partidos y cancha hay que ser muy inteligentes.”

Arnold Cruz: “Ahora el tema de la altura ya está más controlado. Antes no había tanta información sobre ese tema y por eso nos íbamos 4 o 5 días con antelación al partido, en el partido nos afectaba muchísimo, ahora se recomienda irse un día antes porque el cuerpo comienza a sentir la altitud después de las 48 horas. La Selección hizo bien y no va tener problema”.

Mariano Acevedo: “La altura de Toluca es Brava, cuando llegué con Marathón me acuerdo que me tocó subir un piso, una grada y llegué ahogándome arriba. El primer piso que subí en el hotel y llegué ahogándome”.

Mario Berrios: “Jugar ahí es como hacerlo con asma. No sé si alguna vez has padecido esa enfermedad, pero te tranca el pecho, te cuesta respirar, y hasta puedes romper vasitos en la nariz por el esfuerzo, provocándote sangrado. Es un ambiente complicado. Me acuerdo que en 2007 perdimos ahí 2-0 contra Toluca, y sí, eso nos liquidó. Aquí en San Pedro Sula les habíamos ganado 2-0, pero allá la historia fue diferente. Esa vez, aunque la temperatura estaba fresca, alrededor de unos 78 grados Fahrenheit, la altura fue un factor determinante”.