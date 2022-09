Argentina con Messi a la cabeza inició sus entrenamientos para enfrentar a Honduras

Liderados por Lionel Messi, la Selección Nacional de Argentina realizó la tarde de este lunes su primer entrenamiento en Estados Unidos de cara al amistoso que sostendrá ante Honduras (23 de septiembre).

La Albiceleste se entrenó en el predio del club Inter Miami de la MLS, donde también trabajará el martes, miércoles y jueves previo al choque ante el combinado catracho.

Además de “La Pulga”, en la primera práctica de la Argentina estuvieron figuras como Paulo Dybala, Ángel Di María, Julián Álvarez, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, “Dibu” Martínez, Gerónimo Rulli, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nicolás Tagliafico y Otamendi.

En las próximas horas se espera el arribo de los defensores Lisandro Martínez y Cristian Romero, quienes no pudieron viajar directo a Estados Unidos por no tener la visa y no haberla podido gestionar en Inglaterra por el fallecimiento de la Reina Isabel II.